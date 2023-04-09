ВОЙНА В Украине фото Оккупанты вырыли в Запорожской области гигантский окоп длинной в 70 км

2023-04-09 13:18

Вс рф выкопали рекордно длинный окоп в Запорожской области. Он простирается на 70 километров.

Об этом сообщает Центр журналистских исследований.

Окоп заметили на снимках спутника Sentinel-2. Анализ спутниковых данных указывает, что строительство этой грандиозной траншеи началось еще в сентябре прошлого года, а копать ее начали сразу с двух направлений. К 18 октября окоп был уже готов.

Крайняя точка российского мега-окопа на западе располагается в окрестностях поселка Семеновка. Это около девяти километров от центра Мелитополя, который оккупационное правительство рф в Запорожской области назначило своей «столицей».

На востоке крайняя точка окопа находится в поле за пределами поселка Мариновка Приморского района. Длина 70-километрового окопа, вырытого россиянами, — это почти треть протяженности Запорожской области с востока на запад (205 км).

Российские военные строят укрепления руками разнорабочих из Средней Азии, которых завезли на территорию Украины, пообещав по 800 тысяч рублей за окоп, но, в итоге, оставили без денег либо заплатили в три раза меньше, чем должны были. Об этом стало известно, когда обманутые граждане Узбекистана и Таджикистана вернулись в Москву и обратились в полицию. По их словам, фортификацию рыли с помощью техники, а рабочим нужно было укреплять окопы деревянными балками.