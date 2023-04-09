Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу не исключил, что его государство могло бы приобрести истребители F-16 производства США, чтобы передать их Украине.
Об этом он сказал в интервью Kyiv Independent.
Министр убежден, что такое решение будет «очень разумным».
Он выразил сожаление, что у Эстонии пока нет боевых самолетов F-16, а также танков и ракет большей дальности для отправки Украине. По словам Рейнсалу, его страна с гордостью предоставила бы их украинским защитникам.
Глава МИД Эстонии назвал проблемой то, что Россия сохраняет преимущество в воздухе.
Урмас Рейнсалу подчеркнул, что промедление с предоставлением ВСУ важных вооружений, в том числе истребителей F-16, можно приравнять к поддержке решения о проигрыше Украины на поле боя.
Напомним, глава МИД Эстонии потребовал от союзников срочно передать Украине F-16.
Также сообщалось, что в НАТО не исключают предоставление Украине истребителей F-16.
Ранее стало известно, что группа сенаторов США потребовала от Пентагона отправить F-16 Украине.