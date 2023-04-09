ВОЙНА В Украине Командующий Воздушными силами объяснил, почему ВСУ нужны истребители F-16

2023-04-09 15:12

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил о том, что истребители F-16 могут эффективно уничтожать воздушные угрозы еще на границах, не подпуская ракеты и дроны в наши города. Об этом говорится в его сообщении в Telegram-канале.

"В среднем наша ПВО уничтожает около 75% крылатых ракет и ударных дронов. Но 25% все-таки долетают до своих целей! Погибают мирные жители, разрушается инфраструктура. Российская авиация преобладает украинскую в разы по количеству, а главное – у оккупантов технологическое преимущество. У Воздушных Силам недостаточно сил и средств как наземных, так и воздушных, чтобы эффективно защитить воздушное пространство, войска на передовой и мирных жителей в прифронтовой зоне от ежедневного террора вражеских ударных самолетов и вертолетов", – отметил Олещук.

Командующий Воздушными силами подчеркнул, что истребители F-16 позволят завоевать господство в воздухе, значительно ослабив врага, спасая многие жизни ежедневно.

Кроме того, все чаще враг применяет управляемые авиабомбы массой 500 кг по всей линии фронта. Есть признаки подготовки к массовому применению КАБ массой 1500 кг. Самолеты россиян не заходят в зону поражения нашей ПВО, дистанционно нанося удары по передней линии и прифронтовым городам. Страдают мирные жители в северных, южных, восточных областях. А F-16 имеют на вооружении ракеты класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км, что позволит отогнать вражескую авиацию подальше от границ и линии боевого столкновения, что минимизирует вероятность применения управляемых авиабомб и другого вооружения воздушного базирования.

"Черное море все еще под контролем российского флота. F-16 имеют на вооружении мощные противокорабельные ракеты, которые легко смогут загнать весь вражеский флот либо в порты, либо на морское дно. Украине нужно обеспечить свободу судоходства и защиту «зерновых коридоров", – подчеркнул Олещук.

По словам командующего Воздушными силами, оборудование и вооружение советских самолетов превращает все миссии наших пилотов в смертельно опасные. Украина использует самолеты 40-летней давности. Поддерживать их исправность с каждым днем становится все труднее, поскольку запасы запчастей истощаются, а у союзников их также нет.

"Запасы даже устаревших и малоэффективных советских боеприпасов для имеющегося авиапарка непрерывно уменьшаются. Даже имея достаточное количество исправных самолетов и подготовленных летчиков, в определенный момент наша авиация останется без средств поражения. Переход на F-16 или другую западную платформу с широким ассортиментом выход!", – акцентировал Олещук.