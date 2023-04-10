Украинцев призвали через приложение Дія помогать ВСУ в уничтожении врага

Украинцев призвали помогать Вооруженным силам Украины в уничтожении врага. А именно - предоставлять информацию о перемещинии солдат рашистов, их вооружения. Делать же это предложили через чат-бот єВорог. Соответствующий призыв опубликован в Telegram-канале Дія.
"Народная разведка помогает Силам обороны достигать таких результатов! Именно благодаря вашим заявкам в єВорог российский танк Т-90, на видео, превратился в металлолом", - сообщили в Дії.
Отмечается, что украинских защитников интересует информация о:
"Больше заявок в чат-бот єВорог - высшая статистика потерь оккупантов", - добавили в Дії.
В то же время, авторы сообщения призвали быть максимально внимательными, не приближаться к врагу, вовремя удалять с телефона фотографии, переписку, которая может навредить человеку.