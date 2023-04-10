ВОЙНА В Украине Украинцев призвали через приложение Дія помогать ВСУ в уничтожении врага

2023-04-10 13:32

Украинцев призвали помогать Вооруженным силам Украины в уничтожении врага. А именно - предоставлять информацию о перемещинии солдат рашистов, их вооружения. Делать же это предложили через чат-бот єВорог. Соответствующий призыв опубликован в Telegram-канале Дія.

"Народная разведка помогает Силам обороны достигать таких результатов! Именно благодаря вашим заявкам в єВорог российский танк Т-90, на видео, превратился в металлолом", - сообщили в Дії.

Отмечается, что украинских защитников интересует информация о:

ракетных комплексах С300 и Искандерах;

системах связи;

средствах радиоэлектронной борьбы;

бензовозах;

скоплениях техники;

перемещение колонн техники;

транспортировках техники по железной дороге;

складах с боеприпасами;

позициях артиллерии

"Больше заявок в чат-бот єВорог - высшая статистика потерь оккупантов", - добавили в Дії.

В то же время, авторы сообщения призвали быть максимально внимательными, не приближаться к врагу, вовремя удалять с телефона фотографии, переписку, которая может навредить человеку.