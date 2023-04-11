Германия передала очередной пакет военной помощи для украинской армии. Об этом сообщается на сайте Федерального правительства ФРГ.
В этот пакет вошли бронированные инженерные машины Dachs. Ранее их было передано всего три единицы.
Также ВСУ получили 60 грузовиков Zetros под брендом Mercedes-Benz, который были созданы для эксплуатации в экстремальных условиях бездорожья.
Кроме того, Германия передала 42 мобильные антенно-мачтовые системы, 34 дрона-разведчика и более 83 тысяч боеприпасов калибра 40 мм.