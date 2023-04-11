ВОЙНА В Украине Новый пакет военной помощи: Германия передала ВСУ инженерные машины Dachs, дроны и грузовики Zetros

2023-04-11 08:25

Германия передала очередной пакет военной помощи для украинской армии. Об этом сообщается на сайте Федерального правительства ФРГ.

В этот пакет вошли бронированные инженерные машины Dachs. Ранее их было передано всего три единицы.

Также ВСУ получили 60 грузовиков Zetros под брендом Mercedes-Benz, который были созданы для эксплуатации в экстремальных условиях бездорожья.

Кроме того, Германия передала 42 мобильные антенно-мачтовые системы, 34 дрона-разведчика и более 83 тысяч боеприпасов калибра 40 мм.