Чтобы вернуть военным выплаты 30 тыс. грн, государство должно найти около 1 триллиона гривен в год, - Вениславский

Для реализации решения о возвращении ежемесячной выплаты в размере 30 тысяч гривен украинским военным необходимо найти дополнительные источники финансирования государственного бюджета Украины.
Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в парламенте Федор Вениславский.
"Сейчас очень сложно делать какие-то прогнозы по реализации соответствующего решения. Оно принято и нуждается в подписи Президента. Будем смотреть, какое решение примет Президент", - сказал Вениславский.
Нардеп подчеркнул, что возврат выплат для военных нуждается в дополнительных больших расходах из государственного бюджета. "Было очень много дискуссий, когда мы отменяли эти выплаты. Вернуть их — это значит, что государство должно найти около 1 триллиона гривен в год", — пояснил представитель Президента.
"Мы все за то, чтобы вернуть выплаты, но надо найти источники. Будем думать...", - подытожил он.