ВОЙНА В Украине Чтобы вернуть военным выплаты 30 тыс. грн, государство должно найти около 1 триллиона гривен в год, - Вениславский

2023-04-11 21:08

Для реализации решения о возвращении ежемесячной выплаты в размере 30 тысяч гривен украинским военным необходимо найти дополнительные источники финансирования государственного бюджета Украины.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в парламенте Федор Вениславский.

"Сейчас очень сложно делать какие-то прогнозы по реализации соответствующего решения. Оно принято и нуждается в подписи Президента. Будем смотреть, какое решение примет Президент", - сказал Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что возврат выплат для военных нуждается в дополнительных больших расходах из государственного бюджета. "Было очень много дискуссий, когда мы отменяли эти выплаты. Вернуть их — это значит, что государство должно найти около 1 триллиона гривен в год", — пояснил представитель Президента.

"Мы все за то, чтобы вернуть выплаты, но надо найти источники. Будем думать...", - подытожил он.