ВОЙНА В Украине Ограничения полетов над Украиной сохранятся до 2029 года, - Евроконтроль

2023-04-11 22:05

 

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) в своем прогнозе до 2029 года предусматривает, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы сохранятся.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в прогнозе организации.

Отмечается, что авиационная отрасль продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса, но ключевыми факторами, которые тормозят этот процесс является российское вторжение в Украину, ограничения внутренних рейсов по экологическим соображениям, нехватка персонала в аэропортах и связанные с этим забастовки.

"Ограничения в украинском, российском, белорусском и молдавском авиапространстве останутся в силе до конца горизонта прогнозирования (2029)" - говорится в документе.

В другом месте документа уточняется, что речь идет о возвращении к привычным маршрутам самолетов.

Читайте также: Украина в ООН: Мы просим закрыть небо над атомными станциями в нашей стране

Среди ключевых факторов того, как российское вторжение в Украину влияет на гражданскую авиацию, Евроконтроль называет общее ухудшение экономической ситуации, в частности, понижение прогнозов роста ВВП из-за разрывов цепей поставок энергоносителей, высокую инфляцию и падение общего уровня доверия.

Также отмечается, что авиационная отрасль продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса

Как известно, Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля. Вскоре страны ЕС и США закрыли свое небо для российских самолетов. Россия позже приняла ответные меры.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский оценил, сколько нужно Украине для быстрого восстановления

2023-04-04 20:15

Пасхальная корзина: сколько заплатят украинцы в 2023 году

2023-04-04 19:27

Отключений света не будет! Укрэнерго отменило все лимиты и ограничения для электросетей

2023-04-03 14:31

Генерал Милли назвал оружие, которое могут передать Украине вместо ATACMS

2023-04-01 08:32

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

WP: Египет пытался тайно поставить на рф десятки тысяч ракет

2023-04-11 22:34

Ограничения полетов над Украиной сохранятся до 2029 года, - Евроконтроль

2023-04-11 22:05

Чтобы вернуть военным выплаты 30 тыс. грн, государство должно найти около 1 триллиона гривен в год, - Вениславский

2023-04-11 21:08

фото ВСУ: враг может применить против Украины новые иранские дроны Miraj-532

2023-04-11 20:14
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

WP: Египет пытался тайно поставить на рф десятки тысяч ракет 2023-04-11 22:34
Ограничения полетов над Украиной сохранятся до 2029 года, - Евроконтроль 2023-04-11 22:05
Чтобы вернуть военным выплаты 30 тыс. грн, государство должно найти около 1 триллиона гривен в год, - Вениславский 2023-04-11 21:08
фото ВСУ: враг может применить против Украины новые иранские дроны Miraj-532 2023-04-11 20:14