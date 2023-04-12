ВОЙНА В Украине В СНБО Украины усомнились в правдивости слитых CNN секретных документов Пентагона

2023-04-12 09:37

В Совете национальной безопасности и обороны сомневаются в правдивости информации источника телеканала CNN, который сообщил о якобы изменениях в военных планах Украины после "утечки секретных документов" в США. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью немецкому каналу ARD.

"Я не знаю, с кем говорил CNN. В любом случае могу сказать, что количество людей, знающих о наших планах на нашей территории крайне ограничено. И я не думаю, что информатор, который был на связи с CNN, имел к этому какое-то отношение", – заявил Данилов.

По его словам, Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками, такими, как США, Великобритания, Германия и Польша.

"Данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто причастен и в каком направлении – это абсолютно секретная информация. Если кто-то думает, что он ее имеет, могу только поздравить. Но я не знаю, откуда они могли ее взять", – добавил Данилов.

Он подчеркнул, что Генштаб ВСУ самостоятельно принимает решение о контрнаступлении, и все будет решаться "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта – это мало", – подчеркнул Данилов.

Ранее американское издание New York Times сообщило, что в соцсетях появились якобы засекреченные документы с подробностями планов США и НАТО по укреплению ВСУ перед запланированным контрнаступлением. По данным издания, Пентагон якобы расследует, кто мог стоять за "утечкой" документов. Вскоре в США заявили о новой утечке партии секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китая и Ближнего Востока.