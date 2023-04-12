ВОЙНА В Украине путин до сих пор верит, что сможет сокрушить Украину и Запад – ЦРУ

2023-04-12 17:44

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент РФ Владимир Путин "несерьезно настроен на переговоры" о прекращении войны в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом Бернс сказал во время выступления в Университете Райса, сообщает CNN.

Бернс заявил, что Путин до сих пор верит, что "сможет сокрушить Украину и Запад". "Вместо того, чтобы отступить, он удвоил темп", – сказал глав ЦРУ о Путине.

По его словам, именно "прогресс Украины на поле боя, скорее всего, будет определять перспективы дипломатии" для прекращения развязанной Россией войны.

Бернс подчеркнул важность запланированного контрнаступления Украины, заявив, что "многое поставлено на карту в ближайшие месяцы".

"Настоящие страны дают отпор", – отметил Бернс, добавив, что "Путин глубоко ошибался" в своих предположениях относительно Украины до войны.

Бернс подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины со стороны США, в том числе через обмен разведывательной информацией на фоне масштабной утечки документов Пентагона.

Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского Минобороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.

Министерство юстиции США открыло уголовное расследование по факту разглашения документов. Как сообщалось, расследование утечки может длиться месяцами.