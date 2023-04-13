ВОЙНА В Украине Южная Корея бесплатно предоставит США 500 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов

2023-04-13 13:35

Южная Корея предоставит Соединенным Штатам Америки 500 тысяч снарядов для 155-мм артиллерийских орудий. Передача крупной партии снарядов даст Вашингтону большую гибкость в поставках боеприпасов Украине.

Предоставленные снаряды США будут использоваться для пополнения своих запасов.

"Мы решили передать США большой объем снарядов, но выбрали метод аренды, предварительно изучив, как добросовестно ответить на просьбу кровного союзника, придерживаясь принципа правительства не предоставлять летальное оружие Украине", - рассказал источник в корейском правительстве.

Сеул и Вашингтон ранее подтверждали, что они ведут переговоры о сделке по поставкам снарядов и артиллерии.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин заявил журналистам, что не может подтвердить сообщение об аренде снарядов. Однако он добавил, что позиция правительства против предоставления летальной помощи Украине остается неизменной.