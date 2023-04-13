ВОЙНА В Украине Шмыгаль на встрече с главой Пентагона призвал дать Украине истребители F-16

2023-04-13 17:47



Денис Шмыгаль повторил запросы Киева на истребители F-15 и F-16 и ракеты большей дальности.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне, чтобы обсудить поддержку Вашингтоном Киева перед лицом российского вторжения.

Два лидера "обсудили приоритеты помощи в области безопасности, такие как противовоздушная оборона и артиллерия, а также обучение украинских вооруженных сил", согласно отчету пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пэта Райдера, пишет The Guardian.

По его словам, пара также "согласилась с важностью обеспечения подотчетности помощи в сфере безопасности".

Шмыгаль повторил запросы Киева на истребители F-15 и F-16 и ракеты большей дальности непосредственно к Остину.

"Мы выиграем эту войну, но чтобы добиться этого быстрее и с меньшими потерями, Украине по-прежнему нужна интенсивная военная поддержка", - сказал Шмыгаль.

Как пишет CNN, Остин не стал комментировать конкретные запросы, но обязался расширить производство военной техники в США для Украины.

"Мы продолжим инвестировать в нашу собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства", - сказал Остин.

Остин также поблагодарил Украину за внимание к ответственности за помощь в области безопасности, которую США уже предоставили.

"Позвольте мне поблагодарить вас за беспрецедентный уровень прозрачности, который Украина обеспечила, чтобы наша помощь в области безопасности оставалась в руках защитников Украины", - сказал Остин.

Самолеты для Украины - последние новости

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские защитники смогут очень быстро освободить оккупированные территории с помощью западной боевой авиации.

В Министерстве обороны Дании заявили, что решение о передаче Украине самолетов F-16 должно приниматься совместно со странами-союзниками.

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил иностранным пилотам, умеющим летать на истребителях F-16, присоединиться к обороне Украины.