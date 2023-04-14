ВОЙНА В Украине Аналитики ISW озвучили, сколько процентов Бахмута контролируют роССияне: больше половины

2023-04-14 00:31

Войска оккупантов продолжают наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях. Но, несмотря на заявления российского командования об оккупации города на 80%, аналитики ISW этого не подтвердили. По их оценке, враг контролирует не менее 76,5% Бахмута. По данным украинского командования, в рамках Бахмута продолжаются ожесточенные бои.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 12 апреля, пишет Рубрика.

Там напомнили, что Генштаб ВСУ сообщил, что в пределах Бахмута продолжаются ожесточенные бои и что российские войска вели неудачные наступательные действия возле Хромового, что в 3 км к западу от Бахмута, и Богдановка, что в 5 км северо-западнее Бахмута.

Тем временем Министерство обороны России утверждало, что "десантно-штурмовые отряды "Вагнера" захватили три неопределенных квартала города в Бахмуте, а российские десантники (ВДВ) сжали украинские силы на флангах "Вагнера". А российские "военкоры" заявляли, что вроде бы " Вагнера атаковали украинские позиции на улице Петра Чайковского на юго-западе Бахмута и продолжали бои в северном, центральном и юго-западном секторах города.

"Российские силы визуально подтвердили контроль не менее 76,5 процента Бахмута, согласно контрольной оценке местности ISW от 11 апреля", – подчеркнули специалисты Института изучения войны.

В Бахмуте Донецкой области сложилась самая тяжелая ситуация в зоне боевых действий – Россия сконцентрировала там наибольшее количество сил и средств. Они пытаются максимально разрушить многоэтажные застройки, чтобы в ВСУ не было укрытий. По состоянию на 11 апреля ожесточенные бои шли за железнодорожный путь вокзала.

По информации Генштаба ВСУ, несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток украинские военные отразили более 45 атак противника.