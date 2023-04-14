ВОЙНА В Украине После тестирования украинских пилотов в США решили значительно сократить программу обучения на F-16

2023-04-14 10:27

Для пілотів з України програма навчання на літаках F-16 може бути значно скорочена.

"Два пілоти пройшли успішно тестування в США. Оцінка надана дуже висока. І в кінці звіту (за підсумками тестування) є такий короткий термін, що для українських пілотів програма перенавчання на літак F-16 може бути скорочена", - сказав начальник авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ Сергій Голубцов.

Раніше заступник голови Пентагону з політичних питань Колін Каль повідомляв, що строки поставок та терміни навчання пілотів на таких винищувачах є однаковими..

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