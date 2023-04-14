ВОЙНА В Украине Оккупанты спешно готовятся в эвакуации с территории Запорожской АЭС

2023-04-14 20:34

Окупанти готуються до евакуації із Запорізької АЕС, – Центр національного спротиву.

Колаборантів та звезених рашистами працівників “росатому” на станцію, попередили що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом.

Також хочемо нагадати, окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції для “профілактичних бесід” у катівнях, аби ті підписували брали паспорти рф. Так, ворог створив “кишенькову” професійну спілку до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять та катують.