ВОЙНА В Украине Оккупанты спешно готовятся в эвакуации с территории Запорожской АЭС

2023-04-14 20:34

Окупанти готуються до евакуації із Запорізької АЕС, – Центр національного спротиву.

Колаборантів та звезених рашистами працівників “росатому” на станцію, попередили що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом.

Також хочемо нагадати, окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції для “профілактичних бесід” у катівнях, аби ті підписували брали паспорти рф. Так, ворог створив “кишенькову” професійну спілку до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять та катують.

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Пасха 2023: полиция будет патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих 2023-04-14 19:31
Выдача повесток не по месту регистрации - адвокат раскрыл нюансы нововведения 2023-04-14 18:28