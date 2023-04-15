ВОЙНА В Украине Данилов заявил о попытках рф "расшатать" Украину

2023-04-15 09:37

 

Секретарь СНБО отметил, что россияне осознают, что им нужно как можно скорее завершить "украинский вопрос".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что россияне не могут одолеть Украину военным путем, поэтому будут пытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Об этом он казал в эфире телемарафона.

"У них сейчас есть большая задача с мая по октябрь попытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это их план на сегодняшний день", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, россияне понимают, что в дальнейшем не смогут удержать ситуацию внутри своей страны и осознают, что им нужно как можно скорее завершить "украинский вопрос".

"Для нас это очень опасно с учетом наличия на нашей территории (предателей и коллаборантов - ред.). Входим в очень сложный и непростой период турбулентности из-за внутренних вопросов", - заявил Данилов.

Он добавил, что в последние две-три недели в Украине активизировался политический процесс.

"Кто-то придумал себе, что в октябре могут быть выборы, кто-то такое бросил и некоторые "деятели", имевшие ранее бизнес с Медведчуком (экс-нардеп от партии ОПЗЖ - ред.), сейчас объединяются и предпринимают попытки расшатывать страну", - добавил Данилов.

Ранее секретарь СНБО рассказал о подготовке к контрнаступлению. По его словам, украинское военное командование имеет различные сценарии развития событий на фронте, однако все будет решаться в последний момент..

subscriber subscriber

Еще по теме

путин до сих пор верит, что сможет сокрушить Украину и Запад – ЦРУ

2023-04-12 17:44

WP: Египет пытался тайно поставить на рф десятки тысяч ракет

2023-04-11 22:34

"Ждем подходящего момента": Резников заявил, что Украине есть чем удивить военные корабли рф

2023-04-11 19:25

Пройдут у границ рф. В НАТО анонсировали крупнейшие авиационные учения

2023-04-08 12:16

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Пентагон официально анонсировал "Рамштайн-11"

2023-04-15 14:28

Украина не делилась с США планами наступления из-за опасения утечки, - AP

2023-04-15 13:32

Буданов сказал, когда ждать контрнаступления ВСУ

2023-04-15 12:34

Пригожин допустил проигрыш роССии в войне, но пообещал собрать новые силы для "честного боя"

2023-04-15 11:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Пентагон официально анонсировал "Рамштайн-11" 2023-04-15 14:28
Украина не делилась с США планами наступления из-за опасения утечки, - AP 2023-04-15 13:32
Буданов сказал, когда ждать контрнаступления ВСУ 2023-04-15 12:34
Пригожин допустил проигрыш роССии в войне, но пообещал собрать новые силы для "честного боя" 2023-04-15 11:35