ВОЙНА В Украине Данилов заявил о попытках рф "расшатать" Украину

2023-04-15 09:37

Секретарь СНБО отметил, что россияне осознают, что им нужно как можно скорее завершить "украинский вопрос".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что россияне не могут одолеть Украину военным путем, поэтому будут пытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Об этом он казал в эфире телемарафона.

"У них сейчас есть большая задача с мая по октябрь попытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это их план на сегодняшний день", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, россияне понимают, что в дальнейшем не смогут удержать ситуацию внутри своей страны и осознают, что им нужно как можно скорее завершить "украинский вопрос".

"Для нас это очень опасно с учетом наличия на нашей территории (предателей и коллаборантов - ред.). Входим в очень сложный и непростой период турбулентности из-за внутренних вопросов", - заявил Данилов.

Он добавил, что в последние две-три недели в Украине активизировался политический процесс.

"Кто-то придумал себе, что в октябре могут быть выборы, кто-то такое бросил и некоторые "деятели", имевшие ранее бизнес с Медведчуком (экс-нардеп от партии ОПЗЖ - ред.), сейчас объединяются и предпринимают попытки расшатывать страну", - добавил Данилов.

Ранее секретарь СНБО рассказал о подготовке к контрнаступлению. По его словам, украинское военное командование имеет различные сценарии развития событий на фронте, однако все будет решаться в последний момент..