ВОЙНА В Украине Все канадские Leopard 2 для ВСУ уже прибыли в Польшу, – министр обороны

2023-04-15 10:36

Украинская армия получит от Канады восемь танков Leopard 2. Вся эта военная техника уже прибыла в Польшу.

Об этом заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд. В своем Twitter-аккаунте она опубликовала снимок танка во время погрузки в самолет.

"Официально: обещанные Канадой Украине восемь боевых танков Leopard 2 прибыли в Польшу", – заявила Ананд.

Она подчеркнула, что государство продолжит поддерживать нашу страну в противостоянии российской агрессии.

"Мы будем и впредь солидарны с Украиной и обеспечим украинцев инструментами, необходимыми им для борьбы и победы в этой войне", – акцентировала министр.

Также Оттава пообещала передать воинам Вооруженных сил Украины одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину и 5 тысяч снарядов 155 мм калибра.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что такая дополнительная военная помощь будет способствовать тому, чтобы армия Украины продолжала борьбу за свободу и территориальную целостность своей Родины.