ВОЙНА В Украине Все канадские Leopard 2 для ВСУ уже прибыли в Польшу, – министр обороны

2023-04-15 10:36

 

Украинская армия получит от Канады восемь танков Leopard 2. Вся эта военная техника уже прибыла в Польшу.

Об этом заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд. В своем Twitter-аккаунте она опубликовала снимок танка во время погрузки в самолет.

"Официально: обещанные Канадой Украине восемь боевых танков Leopard 2 прибыли в Польшу", – заявила Ананд.

Она подчеркнула, что государство продолжит поддерживать нашу страну в противостоянии российской агрессии.

"Мы будем и впредь солидарны с Украиной и обеспечим украинцев инструментами, необходимыми им для борьбы и победы в этой войне", – акцентировала министр.

Также Оттава пообещала передать воинам Вооруженных сил Украины одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину и 5 тысяч снарядов 155 мм калибра.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что такая дополнительная военная помощь будет способствовать тому, чтобы армия Украины продолжала борьбу за свободу и территориальную целостность своей Родины.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Буданов сказал, когда ждать контрнаступления ВСУ

2023-04-15 12:34

Контрнаступление ВСУ может дать шанс Украине завершить войну на выгодных условиях – Foreign Affairs

2023-04-13 16:05

У границ Украины уже применяются танки Abrams, БМП Bradley, САУ Krab и комплексы Poprad

2023-04-13 10:27

Украина возобновила экспорт электроэнергии в европейские страны

2023-04-12 10:29

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Пентагон официально анонсировал "Рамштайн-11"

2023-04-15 14:28

Украина не делилась с США планами наступления из-за опасения утечки, - AP

2023-04-15 13:32

Буданов сказал, когда ждать контрнаступления ВСУ

2023-04-15 12:34

Пригожин допустил проигрыш роССии в войне, но пообещал собрать новые силы для "честного боя"

2023-04-15 11:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Пентагон официально анонсировал "Рамштайн-11" 2023-04-15 14:28
Украина не делилась с США планами наступления из-за опасения утечки, - AP 2023-04-15 13:32
Буданов сказал, когда ждать контрнаступления ВСУ 2023-04-15 12:34
Пригожин допустил проигрыш роССии в войне, но пообещал собрать новые силы для "честного боя" 2023-04-15 11:35