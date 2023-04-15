ВОЙНА В Украине Буданов сказал, когда ждать контрнаступления ВСУ

2023-04-15 12:34

 

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что наступление Вооруженных сил Украины состоится в ближайшее время.

Об этом он сообщил в интервью ABC News.

По его словам, Силы обороны Украины способны добиться прогресса в будущем контрнаступлении.

"Каковы будут результаты этих действий? Думаю, что в ближайшее время все это увидят и почувствуют", - сказал Буданов.

Он заявил, что успех предстоящей наступательной операции "крайне необходим" не только Украине, но и союзникам, оказывающим военную помощь. Кроме того, главный разведчик заявил, что налогоплательщики западных стран, в том числе США, ожидают увидеть результаты.

Буданов подчеркнул, что ему неизвестно о каких-либо требованиях со стороны западных союзников по поводу наступления, а также о том, что дальнейшая поддержка будет зависеть от успеха на поле боя.

"Без побед рано или поздно возникнут вопросы, следует ли продолжать поддерживать Украину", — добавил он.

Напомним, сегодня подразделения сил обороны отразили около 15 атак противника в районе Бахмута.

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