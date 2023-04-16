ВОЙНА В Украине рф в Пасхальную ночь ударила по Сумщине и Черниговщине

2023-04-16 10:36

 

В Сумской области пострадал гражданский, а в Черниговской области после авиаудара вспыхнул пожар.

Поздно вечером в субботу, 15 апреля, войска РФ нанесли удары по предприятиям в Сумской и Черниговской областях, есть раненый, сообщает ОК Север.

Так, в Шосткинском районе Сумской области около 22:40 оккупанты нанесли авиаудар, предположительно, с помощью управляемой бомбы, попав в коммунальное учреждение в Шосткинском районе.

Информация о пострадавших уточняется. Предварительно ранено гражданское лицо. На месте работают правоохранители и ГСЧС.

Также российские войска нанесли авиаудар по предприятию в городе Семеновка Черниговской области. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте попадания вспыхнул пожар. На месте авиаудара работают спасатели ГСЧС.

Напомним, в течение субботы российские войска обстреляли три приграничных общины Сумской области.

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