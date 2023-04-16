Североатлантический альянс может сотрудничать с Украиной по модернизации оборонных закупок.
Об этом говорится в фейсбуке министра обороны Украины Алексея Резникова.
По его словам, во время поездки в Бухарест он провел переговоры с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане, который помог Румынии по пути в Альянс.
"Обсудили актуальные проекты, в частности системное участие NSPA (Агентства НАТО по обеспечению и закупкам – ред.) в модернизации оборонных закупок в Украине. Готовим ряд очень конкретных инициатив к Вильнюсскому саммиту НАТО", - отметил Резников.