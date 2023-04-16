ВОЙНА В Украине НАТО может помочь Украине модернизировать оборонные закупки, - Резников

2023-04-16 09:37

Североатлантический альянс может сотрудничать с Украиной по модернизации оборонных закупок.

Об этом говорится в фейсбуке министра обороны Украины Алексея Резникова.

По его словам, во время поездки в Бухарест он провел переговоры с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане, который помог Румынии по пути в Альянс.

"Обсудили актуальные проекты, в частности системное участие NSPA (Агентства НАТО по обеспечению и закупкам – ред.) в модернизации оборонных закупок в Украине. Готовим ряд очень конкретных инициатив к Вильнюсскому саммиту НАТО", - отметил Резников.