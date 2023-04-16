ВОЙНА В Украине НАТО может помочь Украине модернизировать оборонные закупки, - Резников

2023-04-16 09:37

 

Североатлантический альянс может сотрудничать с Украиной по модернизации оборонных закупок.

Об этом говорится в фейсбуке министра обороны Украины Алексея Резникова.

По его словам, во время поездки в Бухарест он провел переговоры с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане, который помог Румынии по пути в Альянс.

"Обсудили актуальные проекты, в частности системное участие NSPA (Агентства НАТО по обеспечению и закупкам – ред.) в модернизации оборонных закупок в Украине. Готовим ряд очень конкретных инициатив к Вильнюсскому саммиту НАТО", - отметил Резников.

subscriber subscriber

Еще по теме

Подготовка завершается: Дания передаст Украине не менее сотни Leopard 1

2023-04-16 15:29

Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО – Зеленский

2023-04-16 08:38

После тестирования украинских пилотов в США решили значительно сократить программу обучения на F-16

2023-04-14 10:27

США помогут Украине финансами: планируется новая грантовая поддержка

2023-04-13 22:42

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Подготовка завершается: Дания передаст Украине не менее сотни Leopard 1

2023-04-16 15:29

Резников намекнул, сколько солдат Украина потеряла в войне

2023-04-16 14:30

видео Президент Украины поздравил с праздником Пасхи

2023-04-16 13:32

Игнат: после "Рамштайна" ждем новостей о самолетах F-16

2023-04-16 12:34
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Подготовка завершается: Дания передаст Украине не менее сотни Leopard 1 2023-04-16 15:29
Резников намекнул, сколько солдат Украина потеряла в войне 2023-04-16 14:30
видео Президент Украины поздравил с праздником Пасхи 2023-04-16 13:32
Игнат: после "Рамштайна" ждем новостей о самолетах F-16 2023-04-16 12:34