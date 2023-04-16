ВОЙНА В Украине Игнат: после "Рамштайна" ждем новостей о самолетах F-16

2023-04-16 12:34

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что для победы Украине нужны истребители F-16. Он надеется, что на следующей встрече Контактной группы по обороне Украины в формате Рамшатайн будет принято решение о предоставлении нашей стране таких самолетов.

Об этом Игант сказал в субботу, 15 апреля, в эфире национального телемарафона "Єдині новини". В частности, по его словам, такое решение нужно для того, чтобы Украина уже сейчас предпринимала определенные шаги по обучению пилотов, техников и офицеров боевого управления.

"Ожидаем от следующего "Рамштайна" хороших новостей все же о самолетах. Будет решение, тогда будет отсчет месяцев, когда произойдет сама передача и постановка на вооружение самолетов F-16", – отметил Игнат.

Ранее стало известно, что украинским пилотам понадобится гораздо меньше времени для того, чтобы овладеть истребителями F-16. Благодаря тому, что у наших военных большой опыт, они смогут научиться управлять такими современными многоцелевыми самолетами даже менее чем за полгода, о которых говорили ранее.

Игнат подчеркнул, что самолеты МиГ-29, которые нам передаст Польша, конечно, усилят возможности украинской армии. Однако для контрнаступления их слишком мало.

"Когда линия фронта насыщена средствами противника, когда российская авиация на три головы превосходит по технологиям и в пять-шесть раз по количеству, эти самолеты не могут повлиять на ход событий, которых все ожидают, это и контрнаступление и так далее", – объяснил он.

Напомним, что 11-я встреча в формате "Рамштайн" состоится 21 апреля. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что на платформе будут говорить не только об Украине.

Министр обороны Алексей Резников накануне встречи назвал приоритеты Украины: защита неба, создание бронированного "кулака" украинской армии и обеспечение ее боеприпасами.