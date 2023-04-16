ВОЙНА В Украине Подготовка завершается: Дания передаст Украине не менее сотни Leopard 1

2023-04-16 15:29

Завершается подготовка первых танков Leopard 1, которые в сотрудничестве с другими странами Дания готовит для Украины.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Танки будут поставлены в рамках датско-немецко-нидерландского проекта. Речь идет о передаче Украине не менее 100 танков Leopard 1.

В пятницу Поульсен посетил немецкое предприятие Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) вместе с членами комитета по обороне и Совету по внешней политике Дании.

Именно FFG отвечает за восстановление бывших датских танков Leopard 1A5, которые вскоре отправятся в Украину.

«Я очень рад возможности пригласить парламентариев на Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, чтобы они могли увидеть, как далеко мы продвинулись в процессе восстановления танков Leopard 1. И мы надеемся, что сможем отправить их в Украину очень скоро», — сказал Поульсен.

Чиновники также имели возможность обсудить текущее обновление танков Leopard 1 с директором FFG. Министр отметил, что это большой и важный вклад Дании в борьбу за свободу Украины. Модернизация большого количества танков Leopard 1A5 началась в начале февраля.

Первая промежуточная цель совместного данско-немецко-нидерландского проекта – возможность поставки танков для укомплектования двух батальонов в ближайшие месяцы. В минобороны Дании отмечают, что речь идет о примерно 80 танках.

Ожидается, что первые танки Leopard 1A5 будут готовы к освоению украинскими экипажами в ближайшие недели. В рамках этого проекта планируется обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины и передача запасных частей и боеприпасов.

Характеристики Leopard 1A5

Танк Leopard 1A5 вооружен 105-мм пушкой L7A3, способной стрелять по всем стандартным 105-мм снарядам производства стран блока НАТО. В общей сложности танк имеет боекомплект в 60 снарядов, 18 из них находятся в боеукладке первой очереди в башне, еще 42 снаряда хранятся в корпусе. Пушка обладает максимальной эффективной дальностью стрельбы до 3000 метров. Дополнительное вооружение Leopard 1A5 включает в себя 7,62-мм спаренный пулемет, установленный справа от пушки. Второй пулемет калибра 7,62-мм установлен сверху на башне – у люка командира.