ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили более 130 единиц вражеской техники под Угледаром — Залужный

2023-04-16 16:28

 

Этой зимой во время защиты Угледара в Донецкой области украинскими Силами обороны уничтожено 130 единиц техники российских оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

В частности, как отметил главнокомандующий ВСУ, командир самоходной артиллерийской установки CAESAR из 55 отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь» вместе с другими экипажами и расчетами проявили незаурядный профессионализм зимой во время обороны Угледара.

Залужный отметил, что тогда враг бросил в бой свои элитные подразделения, но ВСУ уничтожили более 130 единиц вражеской техники.

Также главнокомандующий ВСУ процитировал командира САУ CAESAR, который отметил: «Поступил приказ — направление Угледара. Через несколько десятков минут мы прибыли на место и уже открыли огонь. Интенсивность стрельбы была высокой. Работали и днем, и ночью. Где-то в среднем 120-150 снарядов за сутки. И так десять дней».

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