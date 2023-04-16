ВСУ уничтожили более 130 единиц вражеской техники под Угледаром — Залужный

Этой зимой во время защиты Угледара в Донецкой области украинскими Силами обороны уничтожено 130 единиц техники российских оккупантов.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
В частности, как отметил главнокомандующий ВСУ, командир самоходной артиллерийской установки CAESAR из 55 отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь» вместе с другими экипажами и расчетами проявили незаурядный профессионализм зимой во время обороны Угледара.
Залужный отметил, что тогда враг бросил в бой свои элитные подразделения, но ВСУ уничтожили более 130 единиц вражеской техники.
Также главнокомандующий ВСУ процитировал командира САУ CAESAR, который отметил: «Поступил приказ — направление Угледара. Через несколько десятков минут мы прибыли на место и уже открыли огонь. Интенсивность стрельбы была высокой. Работали и днем, и ночью. Где-то в среднем 120-150 снарядов за сутки. И так десять дней».