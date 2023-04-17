ВОЙНА В Украине В Словакии заявили, что передали Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29

2023-04-17 16:05

 

Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29. После четырех единиц, переданных в марте, остальные 9 единиц успешно переправили ВСУ.

Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«Эта передача была осуществлена по суше с учетом максимально возможной безопасности, опять же огромное спасибо всем задействованным сторонам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция», — сказал министр обороны Ярослав Най.

В то же время он напомнил, что самолеты МиГ-29 представляют собой значительную поддержку Украины в ее защите от российской военной агрессии и в защите человеческих жизней.

Напомним, 13 апреля Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша передаст Украине очередную партию истребителей МиГ-29.

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