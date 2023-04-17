ВОЙНА В Украине "Слив" дат контрнаступления прокомментировали в СНБО: Данилов рассказал, как примут решение

2023-04-17 16:45



Решение о начале контрнаступления будет государственным, взвешенным, отмечает секретарь СНБО.

Именно Украина принимает решение по контрнаступлению и никому кроме руководства страны не известно, как именно и где оно будет происходить, заявил в комментарии журналисту ТСН Андрею Цаплиенко секретарь СНБО Алексей Данилов.

Комментируя возможный слив дат украинского контрнаступления, он подчеркнул, что по состоянию на сейчас точные сроки операции не определены.

"Решение будет принято тогда, когда оно должно быть принято. Сегодня никто не может сказать, будет ли [контрнаступление] завтра, послезавтра, через неделю. Другие даты называются. Это решение будет государственническое, взвешенное и будет принято, в соответствии с законами нашего государства", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина принимает решение по этому поводу самостоятельно, и информацией владеет ограниченное количество лиц.

"Когда будут происходить те или иные военные действия на фронте – об этом знает наша сторона, наша сторона принимает решение, наши военные во главе с главнокомандующим принимают окончательное решение и окончательный вариант наших действий в той или иной ситуации. И когда кто-то считает, что он знает дату, знает направления, знает гораздо больше, чем узкий круг лиц, принимающих в этом участие... Сейчас очень много экспертов появилось, которые начинают толковать то, к чему они не имеют никакого отношения. То, что касается стратегических вопросов – это очень ограниченный круг лиц, решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, которые будут на то время", – отметил секретарь СНБО.

Контрнаступление Украины - что надо знать

Украинские силы длительное время ведут подготовку к масштабному контрнаступлению с целью вытеснить оккупанта за государственную границу.

Недавний слив документов Пентагона продемонстрировал, что США имели скептические ожидания относительно украинского контрнаступления, учитывая дефицит боеприпасов и техники.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал, что контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время и слив, как и что-либо другое, "не повлияет и не изменит наши планы".

Прогнозы военных чиновников и аналитиков, которыми поделилась FT, свидетельствуют, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым, но оборону РФ реально прорвать.