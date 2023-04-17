ВОЙНА В Украине Канада передаст Украине конфискованный у роССиян самолет – Шмыгаль

2023-04-17 17:48

Украина получит конфискованные в Канаде активы российской компании «Волга-Днепр», в частности, самолет АН-124 (также известный как «Руслан»).

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook, подводя итоги визита в США и Канаду.

«Новый пакет санкций против россии от Канады. В частности, против компании «Волга-Днепр». Готовимся к конфискации самолета АН-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины», – написал Шмыгаль.

Также он отметил, что США ввели санкции против 120 юридических и физических лиц, в том числе представителей «Росатома».

Отметим, что в марте 2022 года украинский суд принял решение арестовать 12 самолетов АН-124-100 «Руслан», принадлежащих российскому коммерческому авиаперевозчику «Волга-Днепр».

С тех пор украинские правоохранители вместе с коллегами из США, Европы и Канады принимали меры по аресту этих самолетов, а также разрабатывали правовой механизм для их конфискации в пользу Украины.

Напомним, в 2023 году Канада предоставит Украине кредит еще на 2,45 млрд канадских долларов (1,76 млрд долларов США).

Также стало известно, что Канада передаст Украине миллионы патронов и тысячи винтовок.