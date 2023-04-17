ВОЙНА В Украине роССия уже применяет в боях новые "штурмовые подразделения": что об этом известно

2023-04-17 20:45

Россия применяет на оккупированных территориях так называемые "штурмовые подразделения Z". Однако их "вояки" не очень хотят идти воевать, поэтому российское командование ведет над ними работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашкивского в эфире телемарафона.

По его словам, враг несколько снизил активность в атаках и качество его несколько падает.

"Но появились так называемые "штурмовые подразделения Z", которые укомплектованы людьми с криминальным прошлым. Теперь и понятен конфликт между Пригожиным и Шойгу, потому что последний фактически отнял возможность пополнять ряды "вагнеровцев" зеками. Зато теперь Вооруженные силы РФ формируются этими людьми с криминальным прошлым", - рассказал Дмитрашковский.

Комментируя взятие в пленен 15 российских военных под Марьинкой, он сказал, что это как раз были бойцы из "штурмовых подразделений Z".

"Все они рассказывают, что имеют плохое обеспечение и старое оружие... Вместе с тем они рассказывали, что очень многие из этих подразделений не очень хотят идти воевать. Именно поэтому сейчас среди этих "вояк" ведется работа, чтобы они шли штурмовать позиции ВСУ", - отметил Дмитрашковский.

Предыстория

Напомним, как мы писали, российские войска испытывают значительные проблемы с боями в городах, а потому будут пытаться решить этот вопрос путем создания так называемых отрядов "Шторм Z".