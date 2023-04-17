роССия уже применяет в боях новые "штурмовые подразделения": что об этом известно

Россия применяет на оккупированных территориях так называемые "штурмовые подразделения Z". Однако их "вояки" не очень хотят идти воевать, поэтому российское командование ведет над ними работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашкивского в эфире телемарафона.
По его словам, враг несколько снизил активность в атаках и качество его несколько падает.
"Но появились так называемые "штурмовые подразделения Z", которые укомплектованы людьми с криминальным прошлым. Теперь и понятен конфликт между Пригожиным и Шойгу, потому что последний фактически отнял возможность пополнять ряды "вагнеровцев" зеками. Зато теперь Вооруженные силы РФ формируются этими людьми с криминальным прошлым", - рассказал Дмитрашковский.
Комментируя взятие в пленен 15 российских военных под Марьинкой, он сказал, что это как раз были бойцы из "штурмовых подразделений Z".
"Все они рассказывают, что имеют плохое обеспечение и старое оружие... Вместе с тем они рассказывали, что очень многие из этих подразделений не очень хотят идти воевать. Именно поэтому сейчас среди этих "вояк" ведется работа, чтобы они шли штурмовать позиции ВСУ", - отметил Дмитрашковский.
Предыстория
Напомним, как мы писали, российские войска испытывают значительные проблемы с боями в городах, а потому будут пытаться решить этот вопрос путем создания так называемых отрядов "Шторм Z".