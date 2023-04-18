ВОЙНА В Украине Энергоатом подсчитал размер ущерба, который уже нанесла страна-террорист

2023-04-18 09:24

Страна-террорист - россия нанесла ущерб НАЭК Энергоатом на общую сумму 32 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба компании.

 "В результате вооруженной агрессии рф имущество и инфраструктура временно оккупированной Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП НАЭК Энергоатом были повреждены или уничтожены", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что окончательный размер потерь и ущерба будет определен после деоккупации ЗАЭС, возвращения оператору фактического контроля над всем имуществом и его полной проверки и инвентаризации.

Ранее в Энергоатоме заявили, что рашисты готовятся блокировать персонал на Запорожской АЭС и удерживать людей в качестве заложников.

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