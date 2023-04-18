ВОЙНА В Украине В МИД позвали президента Бразилии в Украину, чтобы увидеть агрессию рф собственными глазами

2023-04-18 18:57

 

В Министерстве иностранных дел пригласили президента Бразилии Луис Инасио Лула да Силва посетить Украину, чтобы понять истинную сущность войны, после его скандального заявления.

Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook

До этого президент Бразилии заявил, что война якобы вызвана "решениями, принятыми двумя странами", а также обвинил как Владимира Путина, так и Владимира Зеленского в отсутствии инициатив для прекращения войны.

Прямая речь: "Украина с заинтересованностью наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны.

В то же время не соответствует реальному положению вещей подход, по которому жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны.

Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основе формулы мира, предложенной президентом Зеленским".

Детали: В МИД отметили, что Украину "не нужно ни в чем убеждать", ведь война ведется на украинской территории.

Николенко также подтвердил приглашение Луису Инасиу Лулу да Силви посетить Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

Что этому предшествовало: 

  • Луиса Инасиу Лулу да Силву неоднократно в чрезмерной дружбе с президентом России Владимиром Путиным. Он сделал это заявление на фоне визита главы российского МИД в Бразилию.
  • В понедельник Белый дом резко раскритиковал Бразилию после заявления президента.
  • До этого, в начале апреля, Силва предлагал Украине отказаться от Крыма, чтобы прекратить войну.
subscriber subscriber

Еще по теме

Макрон с помощью Китая хочет посадить Украину и роССию за стол переговоров летом – Bloomberg

2023-04-18 17:58

Данилов заявил о попытках рф "расшатать" Украину

2023-04-15 09:37

путин до сих пор верит, что сможет сокрушить Украину и Запад – ЦРУ

2023-04-12 17:44

США отправят в Украину экспериментальное оружие против беспилотников - Defens One

2023-04-06 16:03

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Штамм коронавируса Omicron обнаружили по всей Украине

2023-04-18 20:55

Бои за Бахмут продолжаются, ситуация контролируемая – Сырский

2023-04-18 19:56

В МИД позвали президента Бразилии в Украину, чтобы увидеть агрессию рф собственными глазами

2023-04-18 18:57

Макрон с помощью Китая хочет посадить Украину и роССию за стол переговоров летом – Bloomberg

2023-04-18 17:58
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Штамм коронавируса Omicron обнаружили по всей Украине 2023-04-18 20:55
Бои за Бахмут продолжаются, ситуация контролируемая – Сырский 2023-04-18 19:56
В МИД позвали президента Бразилии в Украину, чтобы увидеть агрессию рф собственными глазами 2023-04-18 18:57
Макрон с помощью Китая хочет посадить Украину и роССию за стол переговоров летом – Bloomberg 2023-04-18 17:58