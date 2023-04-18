ВОЙНА В Украине Мобилизация 2023: как изменились правила приема на работу и зачисления в вуз

2023-04-18 21:54

Граждан могут принимать на работу или зачислять на обучение только после подтверждения того, что они состоят на военном учете.

Об этом в интервью АрміяInform заявил начальник сектора комплектования Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Коновалов.

"В отношении пересечения государственной границы есть обязательное требование наличия военно-учетного документа. Отдельно нужно сказать о браке. Человек предоставляет в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния документы. Впоследствии РАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрирован брак или развод", – рассказал он.

Коновалов уточнил, что при отсутствии информации о военном учете РАГС не имеет права отказать в принятии заявления, то же касается подобных ситуаций с учреждениями здравоохранения.

"Никаких ограничений на лечение военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует", – подчеркнул военный.

По его словам, в целом военно-учетные документы предусмотрены для трех категорий граждан. Для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение, а для резервистов – военный билет.

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