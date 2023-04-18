ВОЙНА В Украине Буданов о контрнаступлении ВСУ и освобождении Крыма: все произойдет быстро

2023-04-18 22:51

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о будущем контрнаступлении, заверив, что все идет по плану.

Об этом Буданов рассказал в интервью NV.

«К сожалению, я не могу ответить на вопрос (когда начнется контрнаступление): не потому, что не знаю, а потому, что это будет дикость, если я сейчас это сделаю, – раскрою замысел россиянам. Это странно будет» , – сказал он, при этом добавив, что «будет быстро».

Он подчеркнул, что у россии нет и в ближайшее время не будет потенциала для проведения стратегической наступательной операции, она перешла к стратегической оборонной операции. Сейчас их задача – удержать захваченные территории, сорвав наступательную операцию ВСУ по их освобождению, пояснил Буданов.

Начальник ГУР уточнил, что исключением являются Бахмут и Марьинка, где россияне проводят наступательные действия. Так, Бахмут россияне пытаются занять с июня 2022 года, однако украинские защитники не дают им этого сделать. Аналогичная ситуация в Авдеевке, где россияне пытаются давить со стороны Марьинки, но на этот все их «наступление» заканчивается.

Буданов также не стал отказываться от своего прогноза о том, что весной украинские войска войдут в Крым. Он заверил, что у ВСУ еще есть небольшой промежуток времени, чтобы это осуществить и они готовы им воспользоваться. На уточняющий вопрос о том, много ли его прогнозов сбылись, Буданов сказал, что сбылись все.