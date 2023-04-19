ВОЙНА В Украине Военная помощь Украине из Южной Кореи возможна, но при одном условии

2023-04-19 16:48

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что поддержка Украины может быть расширена. Но выход за рамки гуманитарной и экономической помощи возможен только, если случится крупномасштабное нападение на мирных граждан или серьезное нарушение законов войны.

Об этом сообщает Reuters.

В преддверии государственного визита в США лидер Южной Кореи, отметил, что правительство изучает средства защиты и восстановления Украины имено так, как страна получала международную помощь после Корейской войны 1950-53 годов.

«Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет смириться, например, крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам будет трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке», — подчеркнул Юн Сок Ёль.

Он сделал акцент на том, что не может быть ограничений по поддержке защиты и восстановления страны, подвергшейся незаконному вторжению в соответствии с международным и внутригосударственным правом.