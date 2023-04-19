ВОЙНА В Украине Противник усиленно наращивает оборону и минирует юг Украины — Генштаб

2023-04-19 17:47

 

Четыреста двадцатые сутки войны. На восточном фронте российские войска сосредоточили основные усилия. Бои ведутся на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны за прошедшие сутки, 18 апреля, отразили более 60 атак оккупантов. Самые тяжелые бои ведутся за Бахмут и Марьинку. На юге Украины российские захватчики усиливают оборону, занимаются минированием в Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Ситуация на оперативных направлениях

  • На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник совершил обстрелы 14 населенных пунктов.
  • На Купянском направлении под вражеским огнем находились шесть населенных пунктов Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение. Россияне атаковали возле н.п. Диброва. Враг нанес артиллерийские удары по семи населенным пунктам.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Тяжелые бои идут Бахмут. В то же время Силы обороны отбили наступление противника в направлении населенного пункта Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали 12 населенных пунктов Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское. Совершил обстрелы пяти н.п. Донецкой области.
  • На Марьинском направлении украинские военные отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. На этом напралении противник обстрелял четыре населенных пункта.
  • На Шахтерском направлении россияне вели наступление в направлении Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Большая Новоселка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток произвел обстрелы 11 населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения.

Ситуация на оккупированных территориях

  • Херсонская область — российские военные продолжают минировать местность, наращивать оборонительные возможности. Минируются и акватории рек Конка и Днепр. Зафиксированы случаи подрывов местных жителей на вражеских минах при попытке выйти на воду.

Потери оккупантов за 18 апреля

  • Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и два удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
  • Украинские защитники сбили два вражеских разведывательных БПЛА («Орлан-10» и «Суперкам»), а также восемь ударных (7 — типа «Шахед-136» и один «Ланцет»).
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили: три района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект противника.
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