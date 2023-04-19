ВОЙНА В Украине Противник усиленно наращивает оборону и минирует юг Украины — Генштаб

2023-04-19 17:47

Четыреста двадцатые сутки войны. На восточном фронте российские войска сосредоточили основные усилия. Бои ведутся на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны за прошедшие сутки, 18 апреля, отразили более 60 атак оккупантов. Самые тяжелые бои ведутся за Бахмут и Марьинку. На юге Украины российские захватчики усиливают оборону, занимаются минированием в Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Ситуация на оперативных направлениях

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник совершил обстрелы 14 населенных пунктов.

На Купянском направлении под вражеским огнем находились шесть населенных пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение. Россияне атаковали возле н.п. Диброва. Враг нанес артиллерийские удары по семи населенным пунктам.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Тяжелые бои идут Бахмут. В то же время Силы обороны отбили наступление противника в направлении населенного пункта Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали 12 населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское. Совершил обстрелы пяти н.п. Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские военные отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. На этом напралении противник обстрелял четыре населенных пункта.

На Шахтерском направлении россияне вели наступление в направлении Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток произвел обстрелы 11 населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения.

Ситуация на оккупированных территориях

Херсонская область — российские военные продолжают минировать местность, наращивать оборонительные возможности. Минируются и акватории рек Конка и Днепр. Зафиксированы случаи подрывов местных жителей на вражеских минах при попытке выйти на воду.

Потери оккупантов за 18 апреля

Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и два удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Украинские защитники сбили два вражеских разведывательных БПЛА («Орлан-10» и «Суперкам»), а также восемь ударных (7 — типа «Шахед-136» и один «Ланцет»).