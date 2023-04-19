ВОЙНА В Украине Некоторым пенсионерам прибавят 1200 гривен в июне

2023-04-19 22:30
 
Некоторые пенсионеры смогут получить в июне выплаты сразу за три месяца – за июнь, май и апрель.
 
Некоторым категориям пенсионеров повышение пенсий будет проведено летом – в июне и июле. В июне будут выплачены пенсии задним числом работающим пенсионерам, которым перерасчет проводят с 1 апреля. Об этом в эфире телемарафона заявила директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Елена Охрименко.
 
 По ее словам, это связано с изменением правил отчетности страхователей об уплате единого взноса обязательного пенсионного страхования с ежемесячной на ежеквартальную.
 
"Пересчет работающим пенсионерам пенсий будет произведен с 1 апреля, как это и предусмотрено законодательством. Однако проиндексированные выплаты они смогут получить только в июне, вместе с доплатой за апрель и май", – сказала Охрименко. 
 
Перерасчет пенсий в апреле проведут для пенсионеров, которые продолжают работать и имеют необходимое количество стажа.
 
В ПФУ отметили, что на доплату могут рассчитывать работающие пенсионеры, у которых уже имеется не менее 35 лет стажа и получали не менее 7000 гривен. Такие украинцы могут рассчитывать на 1200 гривен доплаты.
 
В целом же размер выплат будет индивидуальным, чем выше будет заработная плата, тем выше надбавка. Перечислены будут выплаты для пенсионеров:
 
  • которые продолжают работать и по состоянию на 1 марта получили право на перерасчет, накопив 24 месяца стажа.
     
  • у которых с момента назначения пенсии или предыдущего перерасчета прошло два года.
 
В июле будет произведен очередной перерасчет пенсий для государственных служащих, ученых, работников органов местного самоуправления.
 
Пенсии должны увеличиться на 19,7%. Но сумма повышения в денежном эквиваленте для каждого украинца будет разной. Повышение пенсии зависит от уровня первоначальной суммы: чем выше пенсия, тем больше будет повышение. 
 
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