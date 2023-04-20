ВОЙНА В Украине В ВСУ отреагировали на новые фейки о мобилизации: Враг пытается дискредитировать ТЦК

2023-04-20 10:27

Появившиеся в информационном пространстве сообщения о том, что территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы) не имеют статуса юридического лица, не соответствуют действительности. Об этом заявило Оперативное командование Юг на своей странице в Facebook.

"Периодически в информационном пространстве появляются разнообразные вбросы, которые имеют целью ввести в заблуждение граждан Украины, или саботировать процесс привлечения украинцев к Силам обороны, в частности путем дискредитации территориальных центров комплектования", - говорится в сообщении.

Военные объясняют, что деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки осуществляется в рамках правового поля, у них есть все необходимые для своей работы права и статусы.

"А вот безосновательные упреки в их адрес точно играют на руку нашим врагам и могут ввести в заблуждение граждан Украины и навредить нашей обороноспособности", - подчеркнули в ОК Юг.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что план по мобилизации, принятый в Украине в феврале прошлого года, еще не завершен. Необходимости в объявлении новой мобилизации нет.

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