Детали КЕМ МОЖНО УСТРОИТЬСЯ В КИЕВЕ

2022-04-26 19:51

Идут самые сложные времена нашего государства. Из-за войны РФ против Украины многие компании либо полностью прекратила свою деятельность, либо приостановили в ожидании лучшего времени. Тем не менее работа для украинцев есть, в том числе и работа в Киеве. Рынок труда оправился от полного замирания и существует в условиях войны.

КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НУЖНЫ КИЕВУ?

Сегодня украинская экономика столкнулась с несколькими непростыми вызовами. С началом войны закрытые аэро- и морские порты, остановленный экспертом зерна и металла, приостановлена ​​почти вся международная торговля. Заблокированные основные логистические склады, которые размещались под Киевом, все это создает большие сложности для внутренней торговли.

В связи с тем, что многие мужчины ушли на фронт, многие женщины уехали за границу, а на юге Украины продолжаются бои, весенняя посевная кампания находится под угрозой. Чуть ли не два миллиона украинцев покинули свои дома и рабочие места. Это создает большой дефицит рабочих рук для экономики. За последнюю неделю активность работодателей начала постепенно расти.

Наиболее востребованными специальностями являются:

  1. Продавец.

  2. Кассир.

  3. Водитель.

  4. Рабочие специальности (пекари, мастера, грузчики, токари и т.п.).

  5. Медицинский и аптечный персонал.

Вакансий, открывшихся после начала войны, немного, но они есть.

КАК БЫТЬ С РАБОТОЙ?

Если вы все оценили и поняли, что работа вам нужна, можно действовать следующим образом:

  1. Решить, какая работа вам необходима.

  2. Обновить или составить резюме (желательно два варианта — и на украинском, и на английском).

  3. Обновить или создать профиль в LinkedIn. В Европе это эффективный инструмент поиска работы.

А дальше нужно занять проактивную позицию и привлечь все возможные варианты поиска работы:

  • писать в разные государственные инстанции, знакомым, друзьям;

  • искать локальные группы с экспатами (вроде «работа в Киеве») и там просить о помощи;

  • писать напрямую работодателям (как украинским, так и иностранным);

  • отзываться на все релевантные вакансии, которые вы видите.

  • ищите удаленную работу

Обратите внимание! Сегодня нужно научиться жить в условиях постоянной военной угрозы и внешней агрессии. Должна работать экономика, выпекаться хлеб, рождаться дети. Должен функционировать государственный аппарат и цепи снабжения. Так, как это десятилетиями работает в Израиле. При этом должна быть свобода слова и контроль деятельности правительства. Также предприниматели отмечают, что сейчас Украина вступила в фазу длительной войны, которая, в частности, является войной ресурсов, логистики и жизнеобеспечения. Выиграть эту войну можно только при условии, что экономика будет эффективно работать.

 

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