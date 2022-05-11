Мир Каждый четвертый украинский беженец в Польше уже получил хорошую работу

2022-05-11 14:31

Из 400 тысяч украинцев трудоспособного возраста, спасающихся от войны в Польше и официально зарегистрированных, более 100 тысяч нашли работу и легально работают.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер, сообщает Polskie Radio.

Регистрация в базе данных "PESEL" (аналог украинского идентификационного номера налогоплательщика) в Польше для украинских беженцев началась с 16 марта. С тех пор этот номер со статусом "Украина", дающий право на легальное трудоустройство, получили уже более 400 тысяч наших сограждан трудоспособного возраста. Многие из них уже устроились на работу.

Каждый четвертый трудоспособный беженец из этой базы данных уже стал независимым. Об этом заявил уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер.

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