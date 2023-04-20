ВОЙНА В Украине Небо стало более безопасным! В Украину прибыли зенитные ракетные комплексы Patriot

2023-04-20 08:26

В Украину доставлены зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

"Сегодня наше красивое украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли ЗРК Patriot. Наши силы ПВО освоили их так быстро, как только могли. И наши партнеры сдержали свое слово. Это результат тяжелой работы под руководством нашего президента Владимира Зеленского", – написал он.

Резников поблагодарил за поддержку главу Пентагона Ллойда Остина, министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Федеральное министерство обороны, министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен, а также народы США, Германии и Нидерландов.

"Мы победим вместе", – заверил Алексей Резников и обнародовал фото, на котором запечатлены сразу три комплекса Patriot.