ВОЙНА В Украине Небо стало более безопасным! В Украину прибыли зенитные ракетные комплексы Patriot

2023-04-20 08:26

В Украину доставлены зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

"Сегодня наше красивое украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли ЗРК Patriot. Наши силы ПВО освоили их так быстро, как только могли. И наши партнеры сдержали свое слово. Это результат тяжелой работы под руководством нашего президента Владимира Зеленского", – написал он.

Резников поблагодарил за поддержку главу Пентагона Ллойда Остина, министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Федеральное министерство обороны, министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен, а также народы США, Германии и Нидерландов.

"Мы победим вместе", – заверил Алексей Резников и обнародовал фото, на котором запечатлены сразу три комплекса Patriot.

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Некоторым пенсионерам прибавят 1200 гривен в июне 2023-04-19 22:30
роССия использует секретное оружие, чтобы глушить Starlink в Украине, - WP 2023-04-19 21:43