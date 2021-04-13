Политика У Зеленского предложили разместить в Украине американские зенитно-ракетные комплексы Patriot

2021-04-13 11:04

Руководитель аппарата Офиса президента Андрей Ермак попросил разместить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot на территории Украины. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь", - сказал Ермак.

Сейчас зенитно-ракетные комплексы Patriot расположены на территории Польши.

Как сообщалось, в начале этого месяца украинская разведка заявила о подготовке РФ к полномасштабным провокациям против Украины.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украина готова ко вторжению Российской Федерации.

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