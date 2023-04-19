ВОЙНА В Украине видео Жители Киева сообщают о взрывах и ярком зареве в небе

2023-04-19 22:45

В Киевской области была объявлена воздушная тревога.

В Киеве ночью, 19 апреля, местные жители сообщают о звуках, подобных взрывам и яркому зареву в небе.

Киевляне ночью 19 апреля сообщают, что слышали звуки взрывов, а в небе было яркое зарево. Это слышали обитатели нескольких районов столицы.

Пока официально неизвестно, что произошло в Киеве, однако сразу после этого в столице и Киевской области объявили воздушную тревогу. Мониторинговые телеграмм-каналы предупреждают о неизвестном объекте в Киевской области.

Отметим, что в нескольких областях Украины вечером 19 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов иранскими дронами.

В Днепре местные жители также сообщали о звуках, похожих на взрывы.