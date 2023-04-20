ВОЙНА В Украине Враг получил новую партию иранских дронов-камикадзе

2023-04-20 15:37

Враг получил новую партию иранских дронов-камикадзе и активизировал воздушные атаки на Украину. Об этом в эфире телемарафона 20 апреля заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Они (войска оркостана) накапливали резервы. Ми видим, что доведенные до критического минимума ракетные запасы заставляют их брать паузы и выискивать новые способы давления на тыловые районы Украины. Именно поэтому, в ожидании дополнительной партии иранских дронов-камикадзе, они брали паузу. Теперь они получили БПЛА и начинают использовать", - отметила спикер.

Она уточнила, что применение новой партии Шахедов зафиксировано в Николаевской и Одесской областях.

Гуменюк подчеркнула, что оккупанты используют дроны для поддержания напряженности среди мирного населения, а также для поиска систем ПВО и объектов критической инфраструктуры.