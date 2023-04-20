ВОЙНА В Украине Столкновения в Киево-Печерской лавре: стали известны новые подробности

2023-04-20 14:29

Правоохранители задержали четырех человек и сообщили им о подозрении в хулиганстве на территории Национального заповедника Киево-Печерская лавра. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 20 апреля.

Согласно материалам следствия, группа лиц, действуя согласованно, пытались попасть в один из корпусов Киево-Печерской лавры.

"Нарушители, игнорируя замечания представителей органов правопорядка, устроили с ними толкотню, сломали защитные роллеты и двери, после чего противоправно проникли в помещение", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить и задержать четырех человек, причастных к совершению противоправных действий. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Напомним, на прошлой неделе комиссия Минкульта начала работу на территории Киево-Печерской лавры и зафиксировала нарушения. По итогам работы в лавре комиссия опечатала одно из помещений святыни.