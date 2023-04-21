ВОЙНА В Украине Разведка назвала реальную причину паузы в ракетных атаках врага по территории Украины

2023-04-21 12:29

Страна-агрессор больше месяца не проводит масштабные ракетные удары по территории Украины. Враг взял условный перерыв в связи с возможным контрнаступлением ВСУ. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, по сравнению с зимним периодом, наблюдается изменение тактики ракетного террора, потому что первый этап провалился – энергетический ракетный блицкриг потерпел абсолютное фиаско.

"Израсходовав для себя критическую часть ракетного потенциала, враг не достиг желаемого результата. Да, сегодня тактика меняется, и этот условный перерыв применяется для накопления, только задачи будут другие – это в значительной степени не объекты энергетической инфраструктуры, а, например, все, что касается логистики, подготовки военных целей в контексте попыток сорвать украинские наступательные действия", – рассказал он.

Юсов напомнил, что россияне подобные попытки предпринимали и раньше, на первом этапе полномасштабного вторжения.

"Если мы говорим о зимнем периоде, то заявлялись военные цели, но целями были именно мирные объекты, объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Сегодня тактика будет другой", – подчеркнул он.

В то же время, по мнению Юсова, восстановить тот потенциал по количеству и по качеству, который уже израсходован в период полномасштабного вторжения враг не сможет, даже если будет держать паузу до сентября, а "до сентября он держать паузу не будет".

Как известно, в последнее время россияне сменили тактику нанесения ударов по Украине. Они все чаще применяют ракеты С-300, как это было в Славянске, где погибли 15 мирных жителей.