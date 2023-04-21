ВОЙНА В Украине ЗСУ вже зараз ведуть контрнаступальні дії, у військових є декілька планів, - Маляр

2023-04-21 13:30

"Говорити вузько про контрнаступ - це некоректно. Це величезний комплекс різних дій і заходів, які зараз здійснюють Збройні сили.

Це насамперед підготовка людей до комплексу дій: і до оборонних, і до наступальних. Але все це разом можна називати заходами контрнаступальних дій", - сказала Ганна Маляр.

Вона зазначила, що у рамках підготовки до контрнаступу військам потрібно сформувати резерви техніки, живої сили, розрахувати декілька варіантів дій. За її словами, командування вже має кілька планів наступу, один з них оберуть за короткий термін і таким чином, щоб ворог не встиг до нього підготуватися.

Маляр додала, що оборона Бахмута, а також бої на інших напрямках фронту можна вважати контрнаступальними діями.