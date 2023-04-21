ВОЙНА В Украине Из-за войны в Украине НАТО меняет оборонную концепцию - какой урок вынесли аналитики Альянса

2023-04-21 21:36

Через війну в Україні НАТО змінює свою оборонну концепцію — тепер альянс не допускатиме тимчасової окупації своїх територій, — The New York Times.

Раніше концепція Північноатлантичного альянсу передбачала, що в разі вторгнення росії держави-члени мають певний час оборонятися та чекати на допомогу союзників. Зараз же НАТО прагне знову стати боєздатним воєнним альянсом, яким він був під час холодної війни.

Нова концепція НАТО передбачає збільшення військ вздовж кордону з рф та витрат на оборону, а також чіткий план дій для кожної з країн-членів на випадок ведення бойових дій. Мета — зробити сили НАТО не лише потужними, але й більш помітними для росії, що має стати елементом стримування.

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Из-за войны в Украине НАТО меняет оборонную концепцию - какой урок вынесли аналитики Альянса 2023-04-21 21:36
ПОЛНЫЙ СПИСОК Майские праздники 2023 - календарь входных и праздничных дней 2023-04-21 20:34
За год в Украине была уничтожена наиболее боеспособная часть армии рф 2023-04-21 19:31