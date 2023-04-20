ВОЙНА В Украине Дания планирует поставить Украине 100 Leopard-1: Кулеба сделал обнадеживающее заявлени

2023-04-20 16:45

 

Глава МИД Дании подтвердил, что его страна и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard-2.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина ожидает от Дании ускорения поставки 100 танков Leopard-1. Об этом глава МИД Украины сообщил по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел Дании Ларсом Люкке Расмуссеном.

"Ларс Люкке Расмуссен подтвердил, что Дания и Нидерланды передадут 14 танков Leopard-2. Мы искренне благодарны за этот вклад. Мы также обсудили пути ускорения поставок 100 танков Leopard-1, которые уже были заявлены для укрепления обороноспособности Украины", - сообщил Кулеба.
Leopard для Украины - последние новости

Сегодня в Киеве генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подтвердил, что Нидерланды и Дания передают Украине дополнительно 14 основных боевых танков Leopard-2.

14 февраля после очередного заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в вопросе предоставления Украине танков Leopard сотрудничают восемь стран - это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. По его словам, союзники обязались передать Украине бронетехники и танков более чем на восемь боевых бригад.

20 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут Leopard-2.

 

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