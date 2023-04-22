ВОЙНА В Украине Президент Бразилии отреагировал на предложение посетить Украину

2023-04-22 13:32

Заявления Лулы да Силвы о мире в Украине вызвали волну критики.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва поручил своему специальному помощнику по международным вопросам Селсу Аморим отправиться в Украину.

Об этом сообщил глава генерального секретариата администрации президента Бразилии Марси Маседу, пишет газета Folha De S. Paulo.

"Президент Лула принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, бывший в России экспредседатель МИД Селсу Аморим посетит Украину", — цитирует издание чиновника.

Следует отметить, что заявление сделали после встречи министра с представителями Ассоциации украинцев Португалии, куда Лула да Силва прибыл с визитом. Дата поездки Аморима в Украину пока не известна. К слову, в конце марта Аморим совершил конфиденциальный визит в Москву.

Скандальные заявления президента Бразилии

В середине апреля Лула да Силва заявил, что Соединенным Штатам следует прекратить "поощрять" войну в Украине и начать говорить о "мире". Мол, так миру удастся "убедить" российского и украинского президентов, ведь мир в интересах всего мира.

В Министерстве иностранных дел возмутились таким заявлениям бразильского лидера. В ведомстве призвали приехать Лулу да Силву в Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии

Президент Бразилии после критики его "миротворческой инициативы" осудил войну и нарушение территориальной целостности Украины агрессорской Россией. Бразильский лидер призвал международное сообщество к посредничеству для прекращения войны.