ВОЙНА В Украине ВСУ установили тысячи противотанковых мин - Наев

2023-04-22 15:23

Обстановка в Северной операционной зоне позволяет постоянно укреплять оборону, отметил генерал-лейтенант.

Только за прошедшую неделю в Северной операционной зоне установлено несколько десятков противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 6,5 тысяч мин. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook в субботу, 22 апреля.

"Вдоль государственной границы вырыто около 3 тыс. метров траншей и 4,5 тыс. метров противотанковых рвов. Оборудовано несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники", – написал он.

По словам генерала, было оборудовано несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники.

"Пока обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой. Обстановка позволяет нам не только оттачивать боевое мастерство на полигонах, но и постоянно укреплять оборону", – добавил Наев.

Напомним, Украина расширяет полосу границы с Россией и Беларусью до двух километров в ширину. Позже пограничники объяснили, что вся эта территория будет заминирована и на ней будет действовать специальный режим.

При этом еще в январе сообщалось, что в Ровенской области заминировали весь пограничный периметр с Беларусью.