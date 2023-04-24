ВОЙНА В Украине Аналитики ISW оценили, готова ли роССия противостоять контрнаступлению Украины

2023-04-24 17:49

Институт изучения войны считает, что все целые воздушно-десантные войска России уже задействованы в наступательных или оборонительных операциях в Украине, а для наступления РФ необходимо перебросить значительные резервы. Войска оккупантов истощены и дезорганизованы.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Характер развертывания российских войск по всей территории Украины убедительно свидетельствует о том, что большинство имеющихся маневренных элементов всех военных округов, а также основные уцелевшие воздушно-десантные войска уже задействованы в активных наступательных или оборонительных операциях в Украине.

Для проведения эффективных наступательных операций России необходимо будет перебросить значительные резервы на любую отдельную ось, а общее истощенное состояние войск и, очевидно, дезорганизованная и фрагментарная структура развертывания на некоторых направлениях, вероятно, будут создавать значительные препятствия для перспектив России в обороне критических участков фронта".

Детали: 23 апреля Институт изучения войны опубликовал отчет, где описывается текущий российский порядок ведения боевых действий в Украине, оцениваются наступательные и оборонительные возможности российских группировок вдоль фронта, а также обсуждаются основные факторы, которые могут осложнить российские оборонительные операции в случае украинского контрнаступления.

Аналитики института предположили, что Украина сможет провести скоординированную многобригадную механизированную наступательную операцию с полным использованием 9 бригад.

Если предположения ISW окажутся неверными, то некоторые из оценок и наблюдений также будут неверными, а перспективы россиян удержать свои позиции будут лучше, чем представлены в отчете.

Сообщается, что российские войска в Украине действуют в составе децентрализованных и в значительной степени деградированных формирований, а текущая структура развертывания свидетельствует о том, что большинство имеющихся подразделений уже участвуют в наступательных или оборонительных операциях.

По оценкам ISW, российские войска сейчас действуют на 7 направлениях: Купянск; Луганская область; Бахмут; Авдеевка-Донецк; западная часть Донецкой области/восточная часть Запорожской области; западная часть Запорожской области; Херсонская область.

Российские войска проводят активные наступательные операции как минимум на 5 из этих направлений (Купянск, Луганск, Бахмут, Авдеевка-Донецк, западный Донецк/восточная часть Запорожья) и преимущественно проводят оборонительные операции на западной части Запорожской области и в Херсонской области.

Силы России, которые сейчас участвуют в наступательных и оборонительных операциях в Украине, являются как регулярными, так и нерегулярными, и очень вероятно, что большинство российских подразделений по всей Украине значительно меньше полной численности из-за потерь, понесенных на предыдущих этапах войны.

Кроме того, оккупанты пытаются завершить захват Бахмута до начала украинского контрнаступления, если это возможно.