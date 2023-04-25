ВОЙНА В Украине Результаты контрнаступательной операции ВСУ не повлияют на военную помощь Украине

2023-04-25 15:37

Результаты контрнаступательной операции ВСУ не замедлят и не остановят военную помощь от партнеров Украины. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью СМИ.

В частности, главу ГУР попросили прокомментировать гипотетический сценарий, согласно которому при "ограниченных успехах во время этой наступательной операции" украинские союзники могли бы "замедлить или приостановить поставки военной помощи".

Буданов заявил, что теоретически это возможно, но на сегодняшний день он сомневается, что такое произойдет на самом деле.

"Кроме того, все-таки у нас что-то есть. И с этим мы ведем войну уже больше года", - отметил он.

По его словам, даже если какая-либо из стран решит замедлить темпы поставки вооружения, то ее сможет заменить еще какая-то страна.

"Будем искать варианты. Но, в конце концов, я думаю, что так не произойдет", - добавил глава ГУР.