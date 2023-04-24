ВОЙНА В Украине Украинцам готовят проверки пенсий: кто может лишиться выплат

2023-04-24 23:15

 

В Украине готовятся проверить правомерность пенсионных выплат. После верификации пенсий могут лишиться те, кто серьезно нарушил правила, например, получал деньги по поддельным документам, на ошибочную фамилию.

Кроме того, предполагается, что пенсию не будут платить за длительные периоды пребывания за границей. Об этом говорится в опубликованном на сайте ФПУ проекте указа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".

Согласно документу, проверка затронет персональные данные получателей и правомерность начисления выплат. Также специалисты проанализируют соблюдение правил по обмену информацией о пенсиях и пенсионерах. Отменить пенсионную выплату могут, если:

  • выплата начисляется на ошибочную фамилию;
  • пенсию получали по поддельным документам;
  • пенсионер не получает пенсию в течение шести месяцев и более;
  • получатель пенсии является переселенцем, который сменил место пребывания и не зарегистрировался;
  • получатель некоторое время живет за границей (за время пребывания в Украине платить все равно будут). 

При этом украинцы могут оформлять и получать пенсионные выплаты, даже находясь за границей. Деньги будут направлены через государственную "Укрпочту". Возобновить получение пенсии за границей можно, подав заявление в Пенсионный фонд.

 

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